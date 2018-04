The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA CAPITÁN MORO Guerreros del submundo De las ciénagas del África más profunda nace el sombrío conjunto que cierra el séquito del capitán moro domingo, 22 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp A nadie ha dejado indiferente la escuadra especial del capitán moro. La formación ha surgido de las profundidades del África más recóndita y desconocida. La componían unos guerreros amenazantes, que han rozado lo monstruoso. Su rostro era un misterio, cubierto como lo estaba por una máscara que formaba parte de un casco culminado con pinchos y cuernos. De la parte posterior del cuerpo surgían afiladas lanzas para reforzar el carácter feroz y salvaje de esta escuadra creada por Pablo García Tomás y Paco Gil Poveda. La innovadora propuesta ha remitido al color que da nombre a la filà, tanto a través de telas como del maquillaje corporal. Para los escuadreros han sonado Un moro mudéjar, de Rafael Mullor, y Ana-Bel, de Enrique Llácer. La magnífica interpretación ha corrido a cargo de La Primitiva de Callosa d’en Sarrià.