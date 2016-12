The examples populate this alert with dummy content

ESCUADRA ALFÉREZ Guerreros tribales La filà Chano se entrega a la estética africana con un diseño de Víctor Ferrer y Santi Carbonell viernes, 22 de abril de 2016 Una de las reglas básicas de cualquier espectáculo es que el final, en caso alguno, debe dejar indiferente al público. Como un mandamiento la ha seguido la escuadra especial de la filà Chano, una formación que ha deslumbrado por su carácter feroz, tribal, guerrero, salvaje y amenazante. La escuadra ha impactado con un diseño, en tonos oscuros y marrones salpicados con ocres, ideado por Santiago Carbonell y Víctor Ferrer. El aspecto africano mantiene en vigor el clásico concepto “de negres” que se utiliza en Alcoy. Los escuadreros han recurrido para su imponente desfile a una maravilla de marcha mora: Jamalajam, de José Ferrándiz, una partitura que ha tenido ocasión de atacar la Agrupación Musical Serpis. El paso de la escuadra ha cerrado casi diez horas de desfile en el que la ciudad y su fiesta ha derrochado creatividad, genio e ilusión ante miles de personas.