CULTURA Guiados por la dirección de Jordi Bernácer Amigos de la Música ofrece la oportunidad de trasladarse a Berlín para ver al alcoyano dirigir la ópera "Carmen" lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (07/10/2019) La Asociación Amigos de la Música de Alcoy ofrece la oportunidad de ver en directo, el 25 de octubre, al alcoyano Jordi Bernácer dirigir la ópera Carmen en Berlín. Alfonso Jordá y Miguel Ferrándiz, representantes de Amigos de la Música, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para dar detalles sobre este viaje, cuya finalidad es disfrutar de la ópera en escenarios europeos y al estilo del director alcoyano. También, hemos hablado con Jordi Bernácer sobre esta cita con la que contará con el apoyo de Amigos de la Música.