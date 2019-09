The examples populate this alert with dummy content

TURISMO CULTURAL Guiarte con arte se vuelca con la Feria Modernista Jenny Ramírez ha explicado en Radio Alcoy todas las actividades para los próximos días - Desde el sábado 7 al 21 con una cena final teatralizada en los jardines de la Casa Escaló, actual Conservatorio Juan Cantó jueves, 05 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/09/2019) Guiarte con arte lo tiene todo preparado para ofrecer una amplia programación vinculada con la Feria Modernista. Este sábado 7 a las 11 horas ya tendrá lugar una primera ruta modernista, mientras que por la tarde a partir de las 18 horas será el turno de otra ruta en este caso teatralizada por el cementerio. A partir de ahí, visitas guiadas Alcoy Modernista el 14 y del 16 al 20, mientras que el sábado 21 y la mañana del domingo 22 tendrán lugar las rutas guiadas teatralizadas, con cerca de 40 participantes, en la Casa Escaló. El sábado 21 será uno de los momentos clave con la cena teatralizada en los jardines del actual Conservatorio de Música y Danza Juan Cantó elaborada por el Restaurante La Pericana. Será la misma cena que se sirvió en 1910. En la entrevista Jenny Ramírez da todos los detalles de todas estas actividades. Información y reservas en www.guiarteconarte.es o en el teléfono 650594232.