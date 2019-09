The examples populate this alert with dummy content

COMARQUES Gurgu, vi de Goga premiat internacionalment El vi de la bodega el Celler Gurgu ubicada a Gorga ha rebut un reconeixement a un dels més prestigiosos certamens vitivinícoles del món a Londres - Modesto Francés explica aquest projecte familiar en Radio Alcoi viernes, 06 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (05/09/2019) Toni Doménech i Adrià, pare i fill, junt a l'assessorament de Modesto Francés, han creat a Gorga un vi que es diu Gurgu, la denominació àrab d'aquesta població, i que ha sigut reconegut amb un premi en un dels certamens internacionals més prestigiosos que va tindre lloc a Londres, al que es van presentar prop de 5.000 o 6.000 vins. Francés explica a Radio Alcoi la brillant trajectòria d'aquest projecte familiar d'un vi amb dos varietats, Jove de Trellat i Selecció.