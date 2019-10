The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Guzmán Automoción oferta una amplia gama de vehículos de ocasión y kilómetro cero El cliente puede escoger entre modelos de todas las marcas expuestos en las instalaciones del complejo comercial de Gormaig jueves, 17 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Guzmán Automoción oferta una amplia gama de vehículos de ocasión-seminuevos y kilómetro cero en sus nuevas instalaciones en el complejo comercial Gormaig. Los clientes pueden escoger entre modelos de todas las marcas, que han pasado con éxito la minuciosa revisión a los que son sometidos y se certifica el kilometraje. Además, hay opciones de financiación y de compra de vehículo a cambio de la nueva adquisición. Guzmán Egea, de Guzmán Automoción, explica las ofertas de vehículos que podrás encontrar en el establecimiento situado en la avenida de Alicante 54, en la autovía Alcoy/Cocentaina.