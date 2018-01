The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO "¡Ha del castillo!" La fortaleza medieval de Cocentaina se muestra a los visitantes en la jornada de puertas abiertas de este domingo viernes, 12 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/01/2018) El castillo de Cocentaina abre sus puertas este domingo 14 de enero para mostrarse a los visitantes. La actividad se desarrollará desde las 10,30 hasta las 14,00. Esta jornada de puertas abiertas del castillo coincide con la clausura de la exposición Guardianes de Piedra, los castillos de Alicante. La visita guiada por la fortificación medieval contestana estará asistida por integrantes del proyecto AVALEM, Descobrint l’Entorn. El programa de actividades comienza con la despedida de la exposición del Palau Comtal sobre los castillos de la provincia a cargo de su comisario, José Luís Menéndez Fueyo a las 10,30 horas. Hacia las 11 partirá el primer turno de bus que trasladará a los visitantes desde la plaza del Pla, ante el Palau Comtal, hasta el castillo. Hasta las 14 horas se sucederán las visitas organizadas al Castillo. Marcela Richart, concejal de Cultura y Patrimonio en el Ayuntamiento de Cocentaina anima a la población a sumarse a la iniciativa. "Es una buena oportunidad para indagar y descubrir algo que puede ser desconocíamos sobre nuestro castillo".