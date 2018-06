The examples populate this alert with dummy content

ESPORT EN 3D “Ha sido una gran edición” El concejal de Deportes Alberto Belda, junto a Miguel Reig, analizan la séptima edición del Esport en 3D en Radio Alcoy lunes, 11 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (11/06/2018) Alberto Belda, concejal de Deportes y Miguel Reig, Director del Centro del Deportes, han analizado en Ser Deportivos Alcoy, la séptima edición del Esport en 3D. Una valoración positiva con toques de autocrítica por lo que no salió como esperan, nada importante , por lo que se estima que han sido una “gran edición con mucha participación y que estamos muy satisfechos. Es la fiesta del deporte local y así ha sido. Está claro que hay que ser autocrítico y si hay cosas que no han salido como esperábamos, las mejoraremos en próximas ediciones”. Escucha todo lo que han dicho en el programa de hoy.