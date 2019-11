The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA "Ha sigut una Fira de 10" Ràdio Alcoi ha estat en la Fira de Tots Sants per a fer un balanç final de la 673 edició amb l'alcaldessa Mireia Estepa i la regidora de Fira, Mariona Carbonell, que han mostrat la seua satisfacció pel recolzament i les vendes i la falta d'incidents domingo, 03 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ràdio Alcoi ha estat en l'últim dia de la Fira de Tots Sants. Ha baixat per la vesprada per a fer un balanç final de la 673 edició amb l'alcaldessa, Mireia Estepa, i la regidora de Fira, Mariona Carbonell. En l'estand de la premsa, totes dos han explicat detalls sobre aquest esdeveniment. Les dades que han explicat és que a les 10 hores del diumenge hi havia 370.000 visitants. També han recordat que han tingut el recolzament de les institucions, Ministeri, Generalitat i Diputació, que s'han fet nombroses operacions de compra-venda i que no ha hagut incidents d'importància.