EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Hace dos meses sabía que no iba a jugar hiciese lo que hiciese” Óscar Díaz se sincera antes del derbi en “el café del Alcoyano” en Ser Deportivos, hoy desde recreativos Atlantic jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/04/2019) El delantero madrileño del Alcoyano, Óscar Díaz ha sido nuestro invitado en “el café del Alcoyano” . Dentro del programa Ser Deportivos yq hoy hemos realizado desde recreativos Atlantic. Como es habitual, tomamos café con el jugador para conocerlo un poco más. Además de hablar del derbi del sábado. Díaz jugó la temporada pasada en el Hércules y ahora jugará el derbi como jugador del Alcoyano. Ha dejado varios titulares con respecto al técnico anterior y como no podía ser de otra manera, ha sido muy crítico con su aportación al equipo esta temporada. No te pierdas todo lo que ha dicho el delantero.