ENTREVISTA "Hace falta que el dinero del premio circule por Alcoy" Javier Ramírez es el vendedor de la ONCE que ha repartido los 70 cupones agraciados con 28 millones de euros del sorteo de Navidad lunes, 02 de enero de 2017 Difícilmente Javier Ramírez puede esconder su satisfacción. Ha sido el responsable de vender los 70 cupones premiados con el primer premio del sorteo de Navidad de la ONCE y que han dejado 28 millones de euros en Alcoy. El premio ha quedado muy repartido. Lo vendió personalmente en diversos puntos de Alcoy y también a través de una peluquería del Centro y la cafetería Goya, establecimientos en los que había dejado varias series para que las distribuyesen entre sus clientes. Ramírez vende habitualmente en la Zona Norte. Los sábados aprovecha la afluencia de clientes al mercado del barrio. Y allí vendió algunos de los cupones. “También he vendido en el Centro. Ha sido un premio muy repartido por todo Alcoy”, afirma. Este joven vendedor destaca también que, por lo que él conoce, han sido agraciadas personas con necesidades. “Ha caído muy bien”, señala. A cada paso que daba por la avenida de la Hispanidad, donde ha atendido a RADIO ALCOY, los vecinos le preguntaban por el premio. Muchos de ellos desconocían que él precisamente había sido el repartidor de la suerte. Ramírez subraya que la terminación en 23 es muy frecuente en Alcoy. “Ha tocado el número del patrón de las fiestas”, recuerda. El vendedor espera que los 28 millones de euros contribuyan a dinamizar la economía local. “Lo que hace falta es que el dinero se mueva por el pueblo”, resume. Por su parte, confía en repartir nuevos premios.