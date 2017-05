The examples populate this alert with dummy content

PLAY OFF DE ASCENSO Hacedlo por ellos La afición del Alcoyano se volcó con el equipo en Cartagonova y lo volverá hacer en El Collao – En algunos sectores se está terminando el papel lunes, 22 de mayo de 2017 La afición del Alcoyano se dejó notar en Cartagena animando al Alcoyano en un partido vital. Los más de 700 aficionados blanquiazules llenaron la zona baja de uno de los fondos de Cartagonova para apoyar al equipo. Para el partido de vuelta que se jugará el domingo a las 20.00 horas en El Collao, todo indica que se registrará la mejor entrada y que no se descarta que se cuelgue el cartel de “no hay entradas”. Las colas están siendo muy importantes y hacen prever el lleno ante el Efesé. Según fuentes del club, la directiva espera que los aficionados no se lo dejen hasta última hora para asegurar las entradas. La venta de localidades sigue desde el pasado viernes, y la demanda está siendo tan grande que en algunos sectores del campo ya queda poco papel. Cabe recordar la limitada capacidad de El Collao comparada con la de Cartagonova, el club cartagenero tiene un afore de unos 15.000 en su campo y el El Collao no llega a los 5.000. Las oficinas del club están abiertas de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El partido estará marcado por la emoción que supone el empate a cero en el partido de ida y el morbo generado por la famosa eliminatoria de 2009. Algunos ex futbolistas del Cartagena han animado a través de las redes sociales a la afición albinegra a “revivir” aquella fatídica tarde para la historia del Alcoyano. En cuanto a la afición rival. El club ha entregado 244 entradas que literalmente volarán, ya que desde Cartagena se espera que sean también muchos los aficionados que se desplacen a El Collao.