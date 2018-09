The examples populate this alert with dummy content

ESPACIO ÁGORA Hacia Ágora 2.0 El Gobierno de Alcoy prepara un proyecto de reforma de la sala para ajustarla a las nuevas necesidades de los emprendedores miércoles, 19 de septiembre de 2018 El Gobierno de Alcoy, del PSOE, prepara un proyecto para reformar la sala Ágora. Quiere ajustarla a las necesidades de los usuarios, según ha anunciado en el inicio de temporada del Espacio Ágora de RADIO ALCOY. Seis años después de su apertura como foro de emprendedores y espacio de dinamización económica, la sala es objeto de reformulación por parte del Gobierno, que trabaja un proyecto para mejorar el aprovechamiento de las instalaciones. El director de Innovación, Àlex Martines, reconoce que el volumen de usuarios no tiene nada que ver con el de los orígenes. "Viene más gentes y ofrecemos más servicios, por lo que necesitamos readecuar las instalaciones", ha dicho Martines. El concejal de Empresa e Innovación, Manuel Gomicia, ha resaltado los buenos resultados que Ágora ofrece en cuanto a fomento de nuevos negocios, al servicio de orientación de empleo y a los programas de formación.