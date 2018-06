The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Hacia una caja ‘verde’ Caixa Ontinyent refuerza sus políticas internas de sostenibilidad y su colaboración con colectivos conservacionistas martes, 05 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este martes, Caixa Ontinyent ha hecho balance de sus medidas de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Con carácter interno, la caja destaca la calificación A de eficiencia energética de su edificio. La entidad resalta que tanto en sus oficinas como en los centros de obra social que gestiona directamente, la energía es 100% renovable. La caja ha incorporado el proyecto Caixa sense papers, que ha permitido la reducción del consumo de miles de toneladas anuales. La contratación de papel que utiliza la entidad se realiza, además, con proveedores acreditados de explotaciones sostenibles. Por otra parte, y desde su obra social, mantiene un programa de publicaciones destinado a concienciar a la sociedad de la riqueza natural de las comarcas de interior y colabora con grupos ecologistas como la Colla Ecologista L’Arrel y la Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida. En el caso de l’Arrel, mantiene un convenio de colaboración desde 1995 que permite la creación y mantenimiento de un vivero forestal de especies autóctonas, destinado a la repoblación de las sierras de la Vall de Albaida; un programa de silvicultura y ayuda a la regeneración y recuperación de determinadas zonas; un programa de recuperación de la huerta de Ontinyent; educación ambiental; y gestiones para poner en funcionamiento el programa de custodia del territorio. En cuanto a la CEVA, su colaboración contribuye a su actividad cotidiana, que se concentra en su centro de interpretación medioambiental “L’ametla de palla” situado en Carrícola, y que desarrolla actividades de formación y divulgación de pautas de conducta sostenibles.