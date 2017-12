The examples populate this alert with dummy content

LIQUIDACIÓN Hacienda alivia la asfixia económica de L’Orxa El ministerio aprueba el plan de ajuste municipal y permite al Ayuntamiento recurrir a créditos para saldar la deuda martes, 28 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (28/11/2017) El Ministerio de Hacienda ha aprobado el plan de ajuste de L’Orxa, lo que permite al Ayuntamiento acogerse a una nueva modalidad para saldar la deuda pendiente por el plan de pago a proveedores solicitado en 2012. El municipio puede recurrir a un crédito para liquidar esa deuda, que hasta ahora el Gobierno central se cobraba de la participación del Ayuntamiento en los impuestos del Estado, a lo que añadía un alto interés. La Secretaría de Financiación Autonómica y Local del ministerio ha aprobado la adhesión del Ayuntamiento a la nueva fórmula, habilitada en junio, para que los ayuntamientos puedan liquidar la devolución del plan de pago a proveedores. El Estado dejará de cobrar a través de retenciones en los impuestos, con un interés del 6%. El Ayuntamiento ha firmado un crédito para abonar al ministerio los 416.908 euros que adeudaba. “Es un alivio para el Ayuntamiento”, reconoce el alcalde, Arnaldo Dueñas, que aumenta la disponibilidad de recursos. Hasta ahora veía como en cada aportación por los impuestos, el Estado descontaba unos 6.000 euros mensuales. El crédito concede al Ayuntamientos dos años de carencia, a partir de los cuales comenzará a amortizar el capital con un interés del 1%. L’Orxa es el único ayuntamiento de la provincia que se ha acogido a esta medida, aplicada a otros 267 municipios de España.