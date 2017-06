The examples populate this alert with dummy content

FINANCIACIÓN Hacienda autoriza a L’Orxa a contratar créditos para liquidar deuda El Ayuntamiento tendrá mejores condiciones para devolver los fondos del plan de pago a proveedores martes, 27 de junio de 2017 El Ministerio de Hacienda ha autorizado al Ayuntamiento de L’Orxa a contratar un crédito para devolver el plan de pago a proveedores, al que se acogió en 2012 y 2013. La medida, aplicada a otros 267 municipios de toda España, aliviará la situación económica del pueblo. El Ayuntamiento estaba pagando los fondos recibidos entre 2012 y 2013 a través de retenciones en los impuestos del Estado, con un interés del 6%. El resultado es que el Ayuntamiento prácticamente no tenía ingresos. “Este sistema provoca serios problemas porque apenas podemos disponer de recursos para atender pagos”, ha manifestado el alcalde, Arnaldo Dueñas, de Tots per L'Orxa. Ahora el ministerio ha autorizado la devolución a través de operaciones de crédito a bajo interés. L’Orxa es el único municipio de la provincia que ha recibido esta autorización. En toda la comunidad han sido 20. El alcalde, Arnaldo Dueñas, respira ante una decisión que mejorará la liquidez de las arcas municipales. “Recibimos un poco de aire”, ha reconocido el regidor, “porque estábamos asfixiados por el pago de las deudas”. El Ayuntamiento debe elaborar el plan de ajuste que no definió entre 2012 y 2013, por lo que entonces no pudo acogerse a préstamos. Para redactar este plan, manifiesta el alcalde, contará con el apoyo de la Secretaría Autonómica de Hacienda de la Generalitat. La responsable de esta área, Clara Ferrando, medió a principios de mes ante el ministerio para habilitase una solución para los ayuntamientos valencianos con mayores dificultades económicas. Entre estos municipios figura L’Orxa, con una deuda pendiente a 1 de enero de este año que era de 1.339.000 euros: 900.000 de amortización y 439.000 de intereses. El presupuesto municipal es de 490.000 euros.