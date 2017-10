The examples populate this alert with dummy content

RESOLUCIÓN Hacienda frena la creación de la empresa pública para gestionar servicios El ministerio impone restricciones al Ayuntamiento por haber superado el límite de gasto en 2016 martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/10/2017) La creación de una empresa pública para gestionar servicios actualmente privatizados queda aparcada, al menos, hasta 2019. La que fue gran novedad del presupuesto municipal de este 2017 se queda en el cajón por las restricciones que obliga a aplicar el Ministerio de Hacienda después de que el Ayuntamiento de Alcoy superase la regla de gasto en 400.000 euros durante 2016. Este desajuste obliga al Consistorio a aprobar un nuevo plan económico y financiero que, según el Gobierno local, del PSOE, impide poner en marcha la empresa pública. La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, ha criticado la decisión del Gobierno central. “El cambio de criterio del ministerio restringe y condiciona todavía más la capacidad y autonomía de los ayuntamientos”, ha dicho. El Ejecutivo local, tras superar el límite de gasto en 2016, bloqueó parte del presupuesto de 2017 para evitar nuevos desajustes. “Pensábamos que esta medida que marca la ley era suficiente para cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria, pero Hacienda ha vuelto a cambiar de criterio”, ha lamentado la concejal. Su departamento debe preparar un plan económico financiero para los años 2017 y 2018. El Partido Popular, sin embargo, subraya que en el debate presupuestario ya advirtió al Gobierno de que el incumplimiento de la regla de gasto iba a impedir poner en marcha la empresa pública, de cuyo freno se alegra el concejal Ignacio Palmer. “No solo estamos ante la disolución del comienzo de una empresa pública, de lo cual nos alegramos, estamos una vez más ante incumplimientos continuos del Alcalde y ante la evidencia de una gestión sin planificación y unos presupuestos municipales que son humo”. Los conservadores lamentan que los 200.000 euros reservados en las cuentas de este año para crear la empresa no se hayan destinado a mejorar el mantenimiento de Alcoy. La concejal de Hacienda ha defendido que “la creación de una empresa pública pretendía ahorrar dinero y tener unos servicios públicos como la limpieza, la asistencia y servicios sociales, la gestión de instalaciones deportivas, o el mantenimiento de parques y vías públicas, mejores para los ciudadanos”.