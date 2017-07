The examples populate this alert with dummy content

RESOLUCIÓN Hacienda tumba el concurso para adjudicar el mantenimiento del alcantarillado El Tribunal de Recursos Contractuales admite el recurso de una empresa y obliga a convocar la licitación de un contrato de 1,6 millones miércoles, 05 de julio de 2017 El Ministerio de Hacienda ha tumbado el concurso para adjudicar el mantenimiento del alcantarillado de Alcoy. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido el expediente de contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas, que salió a concurso por 1,6 millones de euros. El tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado el recurso presentado por una de las empresas que aspira a adjudicarse el contrato. Alegó que los certificados de calidad en materia ambiental y de seguridad laboral debían ser requisitos para presentarse y no mejoras a valorar en la mesa de contratación, tal y como pretendía el Gobierno local. La resolución del tribunal obliga a convocar de nuevo el concurso, previa modificación de las bases para ajustarlas a la reclamación de la empresa. Esta circunstancia provocará un retraso de al menos cuatro meses en la adjudicación. Una fuente municipal señala que el nuevo contrato volverá a salir a concurso a finales de este mes de julio. El ahora anulado fue aprobado por la Junta de Gobierno el pasado mes de marzo. El nuevo servicio tiene un coste de 400.000 euros anuales durante cuatro años, con una posible prórroga de otros dos. Con la separación de este contrato respecto al de limpieza de calles, el Gobierno busca mejorar el servicio, incluir obras y conservar en condiciones el subsuelo de la ciudad.