SUCESO Hallado el cadáver de un hombre en una finca en Agres Un agricultor lo encontró envuelto en un saco de dormir en unos terrenos de su propiedad viernes, 07 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El cadáver de un hombre de 54 años y nacionalidad española ha sido hallado dentro de un saco de dormir en una finca de olivos situada en una partida del municipio de Agres. El cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles 5 por la tarde y, en principio, "las causas de la muerte aparentemente son naturales", a expensas del resultado de la autopsia. Fue un agricultor quien descubrió el cadáver dentro de un saco de dormir en unos terrenos de olivo de su propiedad, en la partida de Trampano, y avisó a las autoridades. Al lugar acudieron agentes de la Policía Judicial del instituto armado de Villena y sobre las diez menos cuarto de la noche la autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a un depósito forense donde se le practicará la necropsia para determinar las causas de la muerte.