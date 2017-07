The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Hallan acuchillado a un hombre en una vivienda en la zona de Cervantes La Policía Nacional investiga el asesinato del varón de 41 años sábado, 01 de julio de 2017 Hallan acuchillado a un hombre de 41 años en la tarde de este viernes. El varón fue encontrado sin vida en una vivienda de la calle Onofre Jordà, frente al paseo de Cervantes. La Policía Nacional investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a que el inmueble donde fue encontrado el cadáver podría estar vinculado al tráfico de drogas, según detalla el periódico El Nostre. Unos testigos presenciales dieron la voz de alarma al ver que algo extraño sucedía en el edificio, del que salió precipitadamente una persona.