SUCESOS Hallan el cuerpo sin vida de Álvar Aparisi La Policía Local de Muro ha encontrado el cuerpo del joven desaparecido el domingo cerca del río, a la altura del aeródromo de Alcosser de Planes lunes, 23 de enero de 2017 La Policía Local de Muro ha encontrado este lunes el cuerpo sin vida de Álvar Aparisi, desaparecido durante la madrugada del domingo. Los efectivos han hallado el cuerpo junto al río, cerca de Alcosser de Planes, a la altura del aeródromo. Dentro de las posibles causas de la muerte se valora la posibilidad de que Aparisi fuera arrastrado por la fuerte corriente del río, con más caudal de lo habitual a causa de las últimas lluvias, cuando volvía a casa. "Aparisi cogió un taxi el sábado por la noche que le llevó hasta Benimarfull; al no encontrar la casa donde iba, decidió volver a pie hasta la suya, en Muro". Así lo ha avanzado a esta emisora esta tarde el alcalde de Muro, Francesc Valls, que ha confirmado el fatal desenlace. Desde el Ayuntamiento piden que, antes de que caiga la noche, se abandone la búsqueda para evitar más situaciones de peligro.