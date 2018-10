The examples populate this alert with dummy content

ÚLTIMA HORA Hallan más de cuarenta bombas de guerra en Rodes Los trabajos de adecuación en la antigua fundición, fábrica de armas durante la Guerra Civil, descubren material explosivo de los años 1936 al 1939, parte del cual permanecía activo viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La fase de adecuación de la antigua fundición de Rodes ha sacado a la luz un espectacular descubrimiento. Agentes del equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, Tedax, trabajan, desde las dos y media de esta tarde, en la retirada de más de cuarenta bombas almacenadas en Rodes durante la Guerra Civil, momento en que era una fábrica de armas.