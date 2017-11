The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Hallan muerto a un feriante desaparecido en Cocentaina El hombre, de 56 años, permanecía en paradero desconocido desde el viernes martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/11/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (07/11/2017) Localizado sin vida el feriante de 56 años que desapareció en Cocentaina. Un helicóptero de la Guardia Civil ha localizado, sin vida, al hombre de 56 años, natural de Valencia, que desapareció el pasado viernes en Cocentaina. Se le perdió la pista el tercer día de feria, en la que participaba como feriante. El cartel informativo sobre su desaparición destaca que el viernes salió del hostal donde se alojaba y nadie lo volvió a ver. El dispositivo de búsqueda iniciado este martes, coordinado por la Policía Judicial, lo conforman los agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Cocentaina con los que han colaborado Protección Civil, la Agrupación Contra Incendios Forestales y el Centro Excursionista de Cocentaina. A las 12,15 ha sido avistado el cuerpo sin vida en una de las faldas del castillo de Cocentaina, desde el helicóptero de la Guardia Civil, según informa el Ayuntamiento de Cocentaina en una nota informativa. No han trascendido las causas de la muerte y la autoridad judicial ha asumido la investigación del caso. Los agentes y voluntarios han peinado la sierra de los alrededores de Cocentaina para encontrar al desaparecido.