SUCESO Hallan un cráneo dentro de una bolsa de basura en Ibi La Guardia Civil investiga si los restos humanos eran utilizados en prácticas de medicina viernes, 26 de mayo de 2017 En una bolsa de basura, junto a un contenedor de la plaza de San Isidro, en Ibi, han hallado la madrugada de este viernes un cráneo humano los operarios del servicio de recogida de residuos. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la procedencia de la calavera. Según una fuente municipal, las primeras pesquisas apuntan a que el cráneo había sido utilizado para realizar prácticas de medicina. Fueron los trabajadores de la empresa Urbaser, responsable de la recogida de residuos, quienes alertaron del hallazgo, en plena madrugada, a la Guardia Civil. La bolsa que contenía el cráneo, según Escaparate digital, se encontraba en el suelo. No era la única. El juez de guardia ha precintado el camión de la basura, que ha sido trasladado a la planta de tratamiento de Piedra Negra, en Xixona, donde ha proseguido la investigación. Las primeras averiguaciones apuntan a que el cráneo pudo haber sido utilizado para realizar prácticas de medicina. Se trataba, según las fuentes consultadas, de una calavera antigua.