The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Han sido tres puntos muy sufridos” El canterano blanquiazul, Ángel López, habló en zona mixta tras el encuentro valorando la victoria ante el Llagostera al igual que lo hizo Tomás Ruso, autor del segundo gol El míster, Toni Seligrat, compareció ante los medios en sala de prensa lunes, 13 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/02/2017) A un punto del líder tras reencontrarse con la victoria después de dos semanas empatando, ese fue el logro del Club Deportivo Alcoyano en Palamós después de ganar al Llagostera. Toni Seligrat tras el partido habló en sala de prensa “partido de mucha intensidad con dos equipos muy dispuestos a ganar en lo que te ofreciera el rival. Nosotros hemos dificultado mucho el juego del Llagostera y ellos el nuestro. Hemos hecho un gol a pelota parada, el Llagostera ha hecho un gol que creo que es más un error que exceso de confianza de mis jugadores, sólo nos ha creado peligro a pelota parada, algo que es normal porque tienen gente extraordinaria en la ejecución, que va muy bien en el juego aéreo. Ganar aquí es tan difícil que sólo lo había conseguido el Barça B y a nosotros nos ha costado muchísimo porque además hemos tenido que luchar contra lesiones importantes. En los primeros cinco minutos de Álvaro, en los primeros de la segunda parte de Gato, hemos tenido que recomponer todo eso y a falta de diez minutos también se ha lesionado Navarro, como no podía hacer más cambios he tenido que ponerlo de delantero, a Ángel que no es lateral, de lateral, delante de todo eso, venir, ganar, hacerle dos goles al Llagostera y que ellos generen tan pocas ocasiones de gol con el equipo tan extraordinario que tiene y con todo lo que han puesto en el partido de intensidad y de querer ganar, es para irse de aquí muy contento y muy orgulloso de mis jugadores”. Tomás Ruso, autor del segundo gol blanquiazul y que le metió al Llagostera en la ida habló en zona mixta asegurando que “hay que sufrir para ganar partidos como este, muy contento por el partido, la victoria y por lo que estamos haciendo”. Lo más positivo son los tres puntos pero el encuentro en Palamós también dejó una parte mala, “lo negativo pues las lesiones, la de Álvaro ha sido muy pronto. Ha sido un partido muy disputado, ellos son fuertes y nosotros también, son golpes que creo que durante la semana vamos a recuperar”, alegó el defensa del Alcoyano. El canterano Ángel también habló en zona mixta sobre la suma de los puntos tras la victoria. “Los tres puntos los necesitábamos, el equipo ha hecho un trabajo espectacular. Damos el 100% en cada partido”, explicó el blanquiazul que aseguró que “han sido tres puntos muy sufridos”. El canterano tuvo que jugar de lateral cuando no es su posición natural, aunque a este hecho Ángel le resta importancia asegurando que están “para ayudar al equipo, para apoyarnos, donde haga falta hay voy a estar yo”.