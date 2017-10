The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Haremos cosas grandes este año” El jugador del Deportivo Omgba, visita Premium Sport Café para tomar “el café del Alcoyano” jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/10/2017) Omgba ha sido nuestro invitado en “ El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café como cada jueves de Ser Deportivos desde hace ya 15 años. Con el jugador camerunés del Alocyano hemos hablado de su historia y de su llegada a España para jugar al fútbol. Su familia es lo más importante y sueña con jugar en la selección nacional absoluta de su país, ya lo hizo en la sub 20, pero ahora quiere más. No te pierdas la bonita historia de Omgba. Con la colaboración de Héctor Rúa.