HOY POR HOY "Haremos un control exhaustivo de los proyectos del gobierno" El portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, plantea los proyectos y objetivos inmediatos como líder de la oposición jueves, 11 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/07/2019) Quique Ruiz lleva cerca de un mes como portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcoy. En la primera entrevista concedida a Radio Alcoy tras su designación ha analizado algunas de las decisiones municipales por parte del gobierno local entre las que figura el traslado de los plenos al horario matutino de los viernes. Considera que con el anterior formato las sesiones en las que los concejales realizan sus intervenciones "el plenario se havía devaluado". El líder de la oposición ha explicado que su principal objetivo pasa por realizar "un control exhaustivo de los proyectos del gobierno". Ruiz ha avanzado en que va a consistir la proxima propuesta que lanzará al pleno a través de moción en busca de un pacto por la accesibilidad y ha analizado la designación de Carolina Ortiz como concejal de Fiestas. Desde su experiencia como ex secretario de la Asociación de San Jorge, entidad a la que se ha integrado Ortiz como representante del Ayuntamiento, destaca el signo de normalidad que debe suponer el ingreso de una mujer en la directiva del Casal. "Independientemente de si es hombre o mujer ha de primar su capacidad, su valía y su amor por la fiesta".