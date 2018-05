The examples populate this alert with dummy content

MANIFESTACIÓN Hasta 400 jubilados salen a la calle en Alcoy para exigir unas pensiones justas La reivindicación, a la que se han sumado 200 ciudades de todo el Estado, ha arrancado a las doce del mediodía en la plaza de España en Alcoy - La manifestación ha contado con menos presencia de los sindicatos en este ocasión, y pide, por tercera vez, mayores incrementos en las pensiones y la eliminación del factor de sostenibilidad sábado, 26 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los pensionistas han vuelto a manifestarse en contra de la subida de las pensiones del 1,6%, reflejada en los presupuestos generales del Estado recientemente aprobados. La concentración ha reunido, desde las doce del mediodía, a cerca de 400 personas en la plaza de España de Alcoy, entre jubilados, algunos jóvenes y prácticamente presencia inexistente de los sindicatos, que estuvieron altamente representados en la manifestación por unas pensiones justas que salió a la calle en el mes de marzo. "¡Que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro!". El acto ha comenzado con la lectura de un doble manifiesto, el primero de ellos, como una protesta general, desde el punto de vista autonómico. Los manifestantes han mostrado su repulsa hacia el denominado "factor de sostenibilidad" y han reclamado, a una sola voz, mayores incrementos en las pensiones.