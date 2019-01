The examples populate this alert with dummy content

FESTIVAL Hasta 470 personas se citan con el 'swing' en Alcoy El Winter Black Swing Festival crece este año en número de inscritos, espacios, con el Conservatorio de Alcoy, y con nuevas propuestas, como las clases impartidas para músicos y la apuesta por el afroswing lunes, 28 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/01/2019) El festival que Alcoy organiza en torno al Lindy Hop cumple una nueva edición alcanzando los 470 inscritos a menos de una semana de su celebración. Este jueves, 31 de enero, arranca una de las citas más atractivas de la ciudad de la mano del Winter Black Swing Festival. En esta ocasión, hay varias novedades: se amplía el número de días, comenzando este jueves y finalizando el domingo 3 de febrero, y nuevos espacios, como el Conservatorio de Musica y Danza Joan Cantó, que se estrena para impartir las clases. Hasta 470 personas, 'hoppers', han confirmado que no van a perderse el amplio programa del festival de Lindy Hop, que va desde los superbegginers a los más avanzados, y las míticas fiestas en el Círculo Industrial. Nombres como Carlos Machava, que impartirá afroswing, Meschiya Lake, descendiente de Duke Ellington, y Glenn Crytzer, que está por primera vez de gira en España resonarán en el festival. Para más información, aquí.