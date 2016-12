“Hay muchos clubes que quieren participar”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/12/2016)

El deporte no para incluso en Navidad, y es que las pistas del Pabellón Mutualidad de Levante del Polideportivo Francisco Laporta estarán ocupadas el próximo 30 de diciembre. El Nou Bàsquet Alcoi ha organizado un año más, esta será la séptima edición, el Torneo de Navidad, en el que participarán seis equipos de toda la Comunidad Valenciana, como son C. B. Elda, C. B. Sax, C. D. Credibasket, Illice Basket Club, C. B. F. Cabo Mar y Valencia Basket Club.

En Ser Deportivos hemos hablado con Salvador Monzó, vicepresidente del Nou Bàsquet, quien ha calificado este evento como “un torneo que poco a poco ha ido cogiendo una solera y lo que más contentos nos hace es que hay varios clubes que se `pelean´ por participar. Los que hacemos es ir turnando cada año equipos y clubes nuevos para dar cabida, porque de lo contrario sería imposible”. Monzó ha explicado que “en las primeras ediciones eran otras categorías, pero como el club también se ha ido haciendo más grande le hemos dado cabida a los alevines que antes no lo tenían”.

Todos los partidos se jugarán el viernes 30 de diciembre, y al ser mixto, por la mañana jugarán las chicas desde las 9h hasta las 13.30h y de 16h hasta 20.30h los chicos. El día de antes se hará el torneo de 3x3 en benjamines y alevines en el que participan todos los colegios que forman el Nou Bàsquet.

Monzó también ha hecho una valoración del inicio de temporada de los dos equipos de sénior. “Para ser el primer año del sénior masculino en primera división hemos logrado un bloque bueno porque los resultados están acompañando y las derrotas han sido por la mínima. De haber ganado esos partidos incluso estaríamos en puestos de ascenso, esperemos que la segunda vuelta sea igual o incluso mejor”, señala el vicepresidente. Monzó concluye hablando sobre el sénior femenino indicando que “las chicas de sénior que están en otro nivel, están en autonómico, hay un grupo con muchísima calidad, pero el trabajo y las obligaciones no les permitían un plan de entrenamiento como estar en primera división. Pero en autonómico se están saliendo, de ganar el próximo partido a domicilio se podría optar a ser campeonas porque ahora van segundas, tan sólo han encajado una derrota, y hacía años que no estábamos tan tranquilos y satisfechos con ellas”.