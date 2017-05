The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Hay muchos niños sufriendo" La Asociación contra el Acoso Escolar de Alcoy y comarca se presenta para prevenir y tratar casos lunes, 29 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/05/2017) La Asociación contra el Acoso Escolar de Alcoy y comarca, con su sede en País Valencià 54, se ha constituido para prevenir y tratar casos. En Hoy por Hoy Alcoy su presidenta Noemí Roldán y secretaria, Rosa María Monllor, han explicado los objetivos y punto de origen de su puesta en marcha este 2017. "Hay muchos niños que están sufriendo acoso escolar, por eso se crea la asociación, para escucharlos". La entidad cuenta con el asesoramiento de expertos, como la psicóloga Estela Abad. El 1 de junio tendrá lugar la jornada de puertas abiertas