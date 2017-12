The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA "Hay que adaptar las tradiciones al siglo XXI" La diputada de Podemos Rita Bosaho señala que la figura del paje no es un referente óptimo para los niños negros - Una campaña en defensa de las "tradiciones de siempre" recopila en apenas un día más de 9.700 firmas en Internet viernes, 15 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/12/2017) La diputada de Unidos Podemos por Alicante, Rita Bosaho, se muestra partidaria de abrir un debate para adaptar tradiciones como la Cabalgata de Alcoy al siglo XXI. La apertura de ese debate era el objetivo del tweet en el que calificó la Cabalgata como "racismo institucional". Pese a que asegura que no buscaba polémica, Bosaho insiste en que la tradición debe revisarse, según ha manifestado en una entrevista a Radio Alicante. La primera diputada negra de España apunta que la presencia de los pajes puede ofender a las personas negras. Esa circunstancia, sin embargo, no empaña el valor cultural de la Cabalgata. "No estoy contra la Cabalgata, de hecho apoyaremos su declaración como Patrimonio de la Humanidad", ha dicho. Las críticas por el presunto racismo de la presencia de pajes en la Cabalgata han provocado una fuerte reacción ciudadana. Más de 9.700 personas han apoyado en poco más de un día una campaña en defensa de las tradiciones de toda la vida a través de la plataforma Change.org.