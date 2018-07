The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Hay que desestacionalizar el turismo interior" Los alojamientos de la comarca prevén una ocupación de entre un 15% en el caso de hoteles y hasta un 40% en casas rurales durante las vacaciones de verano miércoles, 18 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/07/2018) La temporada estival sigue dejando en segundo plano a los alojamientos de interior frente al gigante de la oferta de sol y playa de la costa. Los propietarios de establecimientos de interior se emplean a fondo para revertir esta tendencia y la estacionalidad que relega a las vacaciones y puentes de invierno y primavera la mayor presencia de turistas. Jordi Linares, presidente de la Asociación Alicante Turismo Interior, explica que, salvo sorpresa la ocupación en hoteles y casas rurales en verano oscilará entre el 15% y 40% según alojamientos. En el caso de los hoteles de ciudades más grandes como Alcoy o Cocentaina la previsión es de 15% y hasta un 40% en casas rurales durante las vacaciones de verano. A la vista de estos datos Linares se ha mostrado firme. "Queremos desestacionalizar el turismo de interior y lograr atraer a turistas de la costa hacia la comarca. Ese es el objetivo", ha explicado en Hoy por Hoy Alcoy. La patronal trabaja en proyectos y campañas para que la cercanía de la costa suponga una puerta de entrada de turistas al interior.