BALONCESTO "Hay que preguntarse por qué la gente no sube a ver baloncesto" El presidente de Nou Basquet Alcoy, Salva Monzó y la directora deportiva, Lirios Rovira, analizan la temporada en Ser Deportivos lunes, 28 de mayo de 2018 Ser Deportivos Alcoy (28/05/2018) Salva Monzó y Lirios Rovira, presidente y directora deportiva del Nou Basquet Alcoy, analizan la temporada en el programa de hoy. El primer equipo ha sido la gran decepción de la temporada que ah terminado descendiendo y destituyendo al entrenador. Pero la parte positiva está en la base. Muchas son las alegrías que ha dado y sigue dando la cantera de este club que cuenta con 14 equipos federados, 6 escolares que suman más de 205 jugadores. Escucha todo lo que han contado de la temporada los máximos responsables del club, tanto en lo administrativo como en lo deportivo.