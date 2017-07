The examples populate this alert with dummy content

CONVENIO DE FILIALIDAD "Hay que recuperar que un niño tenga la ilusión de jugar en el Alcoyano" Convenio de filialidad entre el Alcoyano y los clubs locales viernes, 14 de julio de 2017 Atlético Salesianos, CDC, Independiente, La Salle, Plana, Vedruna, Pista, Bilbainista, Imperial, Pare Vitoria, San Roque y el ya presentado en su día Beniarres, son clubs que han firmado un acuerdo para ser filiales del Alcoyano durante un año. Principalmente el convenio consiste en que cualquier jugador de estos clubs,( base ) podrá jugar en las categorías inferiores del fútbol base del Alcoyano y después volver a su equipo de origen. Si algún jugador destaca y el Alcoyano considera que puede ir a jugar y probar en partido oficial, lo podrá hacer. De esta forma se pretende” no hacerse daño y no desmantelar equipos. Hay que recuperar que los niños quieran tener la ilusión de jugar en el Alcoyano cuando sean mayores”, afirma Juan Serrano, presidente del Alcoyano. Un convenio, que según Vicente Torregrosa, coordinador del fútbol local en la delegación de Alcoy de la FVF, asegura que “este convenio llega tarde, el Alcoyano nació del fútbol local, es su padre y lo tiene que cuidar. Esta muy bien que se haga, y llevamos más de 90 años de fútbol local y aunque llega tarde , puede ser muy positivo para todos, el un año, nos volvemos a sentar y sacaremos conclusiones”, destacó. Además de poder jugar, todos los clubs tendrán unas ventajas interesantes en la campaña de socios del club.