WORLD PRESS PHOTO "He fotografiado muchos festivales, pero lo de Els Enfarinats es muy fuerte" Hablamos con el fotógrafo italiano Antonio Gibotta, autor de las imágenes ganadoras del segundo premio en la categoría ‘People’ del prestigioso concurso de fotoperiodismo World Press Photo martes, 14 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/02/2017) más información Els Enfarinats, premio World Press Photo "He fotografiado festivales como el de los colores, el Holi, en India, y muchos otros; pero el de Alicante es muy fuerte". Antonio Gibotta es un fotógrafo original de la Campania, en Nápoles, Italia, que ha retratado con un toque especial la veterana fiesta de Els Enfarinats de Ibi a través de diez fotografías. Un trabajo que, desde este lunes, 13 de febrero, está en el segundo lugar dentro de la categoría People ("Historias") del World Press Photo. A pesar de la amplia trayectoria profesional que caracteriza a su autor, que ha captado con su cámara diferentes festivales alrededor del mundo, a Gibotta le ha impactado en concreto, tanto a nivel "emocional" como "técnico", el de la localidad juguetera, que se celebra desde hace más de 200 años. "Poder fotografiar dentro del lío que existe, entre el agua, la harina y los petardos que explotan en todos lados, no es fácil, pero ha valido la pena." Gibotta explica que conoció el festival a través de una página que recopila diferentes certámenes de varios países. "Lo más bonito e importante de acercarme a Alicante fue la acogida por parte de los ibenses, gente muy amable que, aun siendo un extraño, me hicieron sentirme como en casa." Gibotta es ahora, además de observador, el propio protagonista de su historia premiada, Enfarinat.