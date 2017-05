The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "He optado por conocer mi parte oscura para poder brillar" Ana Curra, su Siniestrísima Majestad, se sienta en el trono de Tragaluz. jueves, 11 de mayo de 2017 Hay veces que Alcoy siente la cultura. Hay veces que se atreve a beber de fuentes externas, a respirar aires foráneos. Son esas ocasiones, esas veces, en las que se presenta la oportunidad de entrevistar a la grandísima cantante Ana Curra, que llega como protagonista de un documental sobre la historia de Parálisis Permanente y el que fuera su líder -y pareja de Curra-, Eduardo Benavente. "He optado por conocer mi parte oscura para poder brillar". Curra ha resucitado y, con ella, el directo en género siniestro del famoso álbum El Acto, del grupo recién mencionado. El trabajo y la memoria -histórica- es lo que pudimos ver en el documental que ayer proyectó el Centre Cultural Mario Silvestre dentro del ciclo de rockumentales, Autosuficientes. Tragaluz se impregna de la bella oscuridad de Curra. Además, seguimos con los protagonistas de la IV Trobada d'Escriptors d'Alcoi que acoge el club UNESCO: en esta ocasión, Ivan Carbonell. Doble oferta para un programa hecho con todo el amor. Fotografía: Alberto Morante