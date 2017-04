The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 “He querido representar la madre fiesta” La autora, Nani Serrano, concede "protagonismo a la mujer" en el cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 2017 sábado, 01 de abril de 2017 “He querido representar la madre fiesta, la diosa de la fiesta”. Así ha definido Nani Serrano su obra que, desde pasadas las nueve de la noche de este uno de abril, luce en la fachada del Ayuntamiento. “Me he basado en la pintura del Renacimiento para hacer mi versión dentro de mi estilo pictórico”, ha explicado la autora del cartel anunciador de las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy 2017. Se trata de una obra figurativa que preside una mujer de melena negra y vestida de verde (en alusión a la bandera mora) con un manto blanco con cruces rojas (en alusión al cristiano). “He querido simular ambos escudos con el verde y el blanco como el yin y el yang” y ha insistido “quería dar protagonismo a la mujer". Tras el descubrimiento de su obra Nani Serrano ha confesado que cuando se encaminaba hacia el Ayuntamiento desde el Teatro Calderón “estaba muy nerviosa, pero poco a poco me he ido aplancando”. El cartel está realizado con la técnica que domina Nani Serrano. “Es aerografía, una técnica que la trabajo con plantillas y con ellas doy forma al dibujo. Necesita mucha paciencia”, ha explicado. La autora ha invertido quince días en elaborarlo una vez tuvo las ideas claras. “Espero que tenga repercusión. Eso hace tan emocionante esta presentación”. Sant Jordiet 2017, Tomás Pascual Cantó, ha sido el encargado de levantar la bandera que escondía el cartel. Al acto ha asistido numeroso público que ha expresado con aplausos y silbidos su veredicto.