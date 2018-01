The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “He venido a seguir creciendo” Roberto Alarcón ha tomado “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café dentro del programa Ser Deportivos jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/01/2018) El futbolista murciano del Alcoyano, Roberto Alarcón, ha sido nuestro protagonista un mueves más en Ser Deportivos, tomando “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café. Con el jugador hemos hablado de la actualidad del Alcoyano y hemos conocido más a este joven extremo que se crió en la cantera del Barcelona y que ha pasado sus últimos años en el grupo IV de Segunda B. Antes de hablar con Alarcón, hemos escuchado todo lo que dijo el nuevo jugador del Deportivo, Gonzalo Poley, en su presentación como jugador del Alcoyano. Todo, en el programa de hoy en Premium Sport café y con la colaboración de Héctor Rúa.