HOY POR HOY Héctor Monerris, entre los mejores diseñadores de páginas web La historia interactiva creada por el programador alcoyano traslada al espectador el dilema de quien decide empezar a dar sentido a su vida segundos antes de morir martes, 30 de enero de 2018 El programador alcoyano, Héctor Monerris, ha recibido el reconocimiento de los premios que descubren a los mejores diseñadores de páginas web. La historia interactiva creada por Héctor Monerris traslada al espectador el dilema de quien decide empezar a dar sentido a su vida segundos antes de morir. Así comienza One last Beat galardonado con el FWA FOTD, AWWARDS SOTD y el CSS Desing Awards. El video ha sido rodado íntegramente en Alcoy.