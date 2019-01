The examples populate this alert with dummy content

FERIA Heimtextil inicia el calendario de acciones comerciales con 60 textiles de la comarca ATEVAL estará presente con un stand informativo en la feria-Tras la de Frankfurt la siguiente cita será Paris Deco Off y seguirá con Colombiatex lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (07/01/2019) Heimtextil inicia el calendario de acciones comerciales del textil hogar con la presencia de 60 textiles de la comarca. La feria arranca este martes 8 de enero en Frankfurt y se prolongará hasta el viernes 11. Las empresas valencianas representan el 65% de la participación de empresas españolas en Heimtextil, que asciende a 123. De las 80 expositoras valencianas, 38 son de La Vall d´Albaida, 22 de L´Alcoia-Comtat y 20 son del resto de poblaciones valencianas. Heimtextil inaugura el calendario ferial textil y es la principal cita mundial para las empresas y profesionales del sector. Prevé reunir más de 3.000 expositores internacionales provenientes de 65 países. España es el tercer país europeo con mayor presencia de expositores después de la anfitriona Alemania e Italia. ATEVAL estará presente con un stand informativo en la feria. Será el lugar de encuentro y punto de partida de la visita institucional del conseller de Economía Rafael Climent, de la directora General del IVACE Julia Company, el presidente de ATEVAL Candid Penalba y el Presidente de Home Textiles from Spain, José Ramón Revert, entre otros. Leila Bachetarzi, directora del Área de Internacionalización de ATEVAL, destaca "el buen inicio de año, donde el sector afronta con optimismo y buenas expectativas su participación en la Feria Heimtextil (Frankfurt), y en las demás actividades que ATEVAL coordinará con apoyo de ICEX". Se trata de las ferias Paris Deco Off del 17 al 21 de enero y Colombiatex (Medellín) del 22 al 24 de enero, que se celebran tras Heimtextil.