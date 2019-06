The examples populate this alert with dummy content

TECNOLOGÍA Heligràfics, empresa alcoyana para combatir incendios desde el cielo Entrevistamos en Radio Alcoy a su CEO, Antonio Nácher - A lo largo de esta semana, 50 personas de toda España están en Alcoy en un curso de formación que organizan jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/06/2019) Antonio Nácher es CEO de la empresa Heligràfics y ha visitado Radio Alcoy. Éll es alcoyano y el 70% de los trabajadores, altamente cualificados, también son de nuestra ciudad. A lo largo de esta semana, Heligràfics está organizando unas jornadas con medio centenar de participantes procedentes de toda España en el Colegio Mayor Ovidi Montllor. Este curso trata sobre la prevención y la lucha contra los incendios forestales con información procedente de avionetas por el día y de drones por las noches. Además de esta iniciativa impulsada por el Ministerio, Nácher explica otras iniciativas que están llevando a cabo desde que en 2005 se creó Heligràfics, entre ellas unos cursos similares que realizan en Chile.