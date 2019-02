"Hem d'aspirar a un món just"

Qui li diria que, de rotulista i pintor de cotxes, esdevindria un dels pintors més internacionals, parlats i importants que existeixen a dia d'avui. Antoni Miró és el protagonista del nostre Tragaluz, que s'ha desplaçat fins les seues dependències a Ibi, al Mas Sopalmo, aquest divendres. "En la pintura no hi ha més secret que pintar". Ell porta lluitant per ella des de què tenia vint anys, probablement més; una feina que, per cert, el va enfrontar a la seua família.

Va començar als anys seixanta a apropar-se a la pintura del cos nu, que ha représ en l'actualitat; d'ahí, agafà (i desmontà) la metàfora del dòlar. Una línia, la de barrejar cultura amb política, amb la seua crítica ferotge vers al capitalisme, que no ha deixat mai de sostindre, en cap de les seues facetes pictòriques. Encara que la seua postura és clara: "No es tracta d'anarquisme o comunisme, sinó de què la gent puga viure millor". ¿El seu secret? No té misteri: treballar totes les nits. Coneixem una miqueta més a Antoni Miró en aquest programa que es completa de manera impecable amb els últims projectes de la també artista Mónica Jover.