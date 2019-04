"Hem multiplicat per sis les ajudes socials i hem millorat els polígons"

L'aspirant a la presidència de la Generalitat Valenciana per Compromís, Mónica Oltra, va centrar el discurs de l'acte de presentació de les candidatures a les Corts Valencianes i al Congrés dels Diputats, celebrat el dissabte en l'Àgora, en “els assumptes que interessen a les persones i no en els temes que s'han instal·lat en la política nacional”. Oltra va destacar com el Govern de la Generalitat, en aquests quatre anys “ha canviat la vida de la gent”. Va ressaltar com els inversions en els polígons industrials de la comarca "han fet que les empreses ho tinguin més fàcil gràcies a les ajudes de la Conselleria d'Economia”. Va agregar que les ajudes a Serveis Socials “s'han multiplicat per sis per a rescatar persones en situació de dependència i s'han concedit a les que més ho necessiten amb la renda d'inclusió”. La candidata a la presidència de la Generalitat va fer referència tambè al programa Edificant amb “totes les inversions previstes per als centres educatius”.

L'acte de campanya va servir per a presentar a les candidates a les Corts Valencianes, Mónica Oltra i Aitana Mas i al candidat al Congrés dels Diputats Ignasi Candela. Tots tres van estar acompanyats pel candidat a l'alcaldia d'Alcoi Marius Ivorra i alcaldables nacionalistes de la comarca. “L'equip que tenim a Alacant és jove, tant per a les Corts com per al Congrés”, va ressaltar Oltra, qui va avançar que la seva tasca se centraria en reclamar “un finançament just per als valencians. “Ja està bé de maltractament". "Si Compromís té força suficient en el Congrés i si no venen diners a la Comunitat Valenciana, que no compten amb nosaltres”.