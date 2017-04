escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/04/2017)

Para aquellos que no pudieron ver el golazo de José García en El Collao en el partido ante el Espanyol B, su autor explicó en rueda de prensa que le recordaba al “gol de Villa en el Mundial, lo recuerdo perfectamente, cómo colocó el cuerpo. He intentado colocarlo igual, cuando ha salido el balón parecía que iba bien pero no me fiaba de que botase y no entrara. Ha sido un gol muy bonito y me ha venido muy bien porque hacía mucho tiempo que no marcaba gol”.

El blanquiazul volvió a la titularidad sentenciando el partido para los suyos con un gol desde 40 metros, un momento de esos que permanecen en las conversaciones de aficionados durante toda la temporada y de los que hacía tiempo que no se veían en El Collao. A pesar de todo ello, este equipo no piensa en individualidad. “Lo importante es conseguir los tres puntos y más en casa”, afirma José García, quien se ha referido a su vuelta a la titularidad tras varias semanas fuera del once inicial. “La exigencia de este equipo es así, aunque estés al 100% puede entrar otro, tenemos todos un nivel muy alto”.

Restan seis jornadas para el final de temporada, a pesar de ello y de que son conscientes de que “hemos dado un paso fuerte hacia arriba pero tenemos que ir a ganar en Ebro, tenemos que pensar simplemente en nosotros, ir partido a partido”, asegura el jugador blanquiazul, que reitera que “no pienso en nada más que preparar el partido ante el Ebro”. De cara al objetivo final, cuenta que “a final de temporada ver si podemos quedar primeros y si no la idea es estar segundos y apretarle al Barça B que es lo que llevamos haciendo mucho tiempo”. Como siempre, los asistentes en El Collao acompañaron a los suyos. “La afición nos ayuda mucho”, sentencia José García.

El míster, Toni Seligrat, también habló en rueda de prensa asegurando que “hasta el rabo todo es toro”, haciendo referencia a que todavía quedan partidos para disputar antes de que se pueda asegurar que el Alcoyano juegue el play off. Respecto a la polémica jugada del penalti sobre Gato, el técnico valenciano explica que “Gato dice que es penalti y él no miente, entiendo que el defensa y Gallego, el entrenador del Espanyol B digan que no es”.

José García fue sustituido en el terreno de juego tras anotar el tercer y último gol del partido, su salida fue ovacionada por la afición, quién fue testigo del debut del canterano Joan Francés con el primer equipo del Alcoyano en liga. “Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Los compañeros me han acogido desde el primer día que pisé el terreno de juego”, explicó el joven jugador en rueda de prensa.