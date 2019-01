The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Hemos hecho todo lo posible por aprobar el Plan General" El alcalde Antoni Francés avanza la intención del Gobierno local de sacar adelante el Plan Estructural antes de que finalice el primer trimestre del año para el desarrollo de industrial de la zona de Pagos jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/01/2019) El Gobierno municipal espera poder aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, en el primer trimestre de 2019. "Hemos hecho todo lo posible para que 2018 hubiera sido el año del Plan General", ha destacado el alcalde, Antoni Francés, en la entrevista del año concedida a Radio Alcoy. Ha explicado que el Ayuntamiento atribuye el retraso al "colapso en la Confederación Hidrográfica del Júcar" que aún no ha enviado el informe medioambiental preceptivo para avanzar en la tramitación. "Ya se han introducido los cambios planteados por los técnicos y se han incororado las propuestas de los grupos de la oposición". El alcalde ha destacado que una vez llegue el documento culminará la aprobación del plan. "Es importante para la ciudad que quede aprobado en el primer trimestre del año". Con la aprobación del Plan Estructural se abrirá la vía a la ampliación de suelo industrial en la zona de Pagos con una superficie de 300.000 metros cuadrados a desarrollar por el SEPES, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Fomento. Esta zona industrial se suma a la opción Sur, que comunicaría los polígonos de El Clérigo y Sant Benet, y previsión de desarrollar un polígono mancomunado con el apoyo del IVACE y el parque tecnológico urbano en Rodes. El alcalde ha analizado en esta primera entrevista del año los logros de 2018, entre ellos la reapertura del IVAM CADA Alcoi, y la previsión de reabrir Entenza la próxima semana. Ha avanzado que el siguiente paso del Gobierno local se centra en la aprobación del Presupuesto Municipal a finales de enero.