HOY POR HOY "Hemos logrado rebajar la lista de espera en 50 días" El director en funciones del Hospital Virgen de los Lirios destaca el esfuerzo del Departamento de Salud por mejorar la atención a pacientes viernes, 27 de septiembre de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (27/09/2019) El director en funciones del Hospital Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó, destaca el esfuerzo del Departamento de Salud por llevar a término la petición de la Consellería de Sanidad para aliviar la atención a pacientes. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, ha explicado que Dermatología o Traumatología son las especialidades más demandadas. Destaca la reducción de 200 a 150 días de media de espera para la atención. "Hemos logrado rebajar las listas de espera en 50 días". En las listas de espera quirúrgica destaca el caso de las operaciones de obesidad mórbida que, por la amplísima demanda generada en el hospital de Alcoy, han llegado a provocar esperas de cuatro años de atención y hasta 8 para intervención y que en la actualidad están en torno a año y medio de media. Sobre el estado de Urgencias, que ha derivado en la destitución de la gerente, se adhiere a lo manifestado por Roser Falip y sostiene que "no hubo colapso". Explica que es un servicio sometido a la eventualidad y condicionada en verano por bajas, turnos de vacaciones y la puesta en marcha del programa informático Orión de historias clínicas, que puede haber producido algún retraso, pero que con el tiempo agilizará el proceso.