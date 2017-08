The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Hemos de seguir reivindicando el tren" Roger Cerdá, alcalde de Xàtiva, insiste junto a sus homólogos de Alcoy y Ontinyent en la reforma integral de la línea-La localidad inicia su Fira, que data de 1250, y declarada de Interés Turístico Nacional lunes, 14 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/08/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/08/2017) Los alcaldes de las principales localidades del trazado del tren Alcoy-Xàtiva se unen en la reivindicación de nuevas inversiones que garanticen la continuidad del tren. En Hoy por Hoy Alcoy el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestado la reivindicación de la reforma integral del trazado y que requiere la inversión de 60 millones de euros. "A pesar de todo, hemos de seguir realizando esta reivindicación. Con el alcalde de Alcoy y de Ontinyent hemos asistido a reuniones en el Ministerio de Fomento y fruto de esos encuentro son estas pequeñas inversiones, que hemos de seguir reclamando". El alcalde de Xàtiva ha reconocido que pese a que las obras y el servicio de bus alternativo "ha generado incomodidades" y que "menos gente se haya desplazado", considera que las obras, finalizadas el pasado sábado, "son necesarias". La localidad inicia este lunes su Fira d'agost, declarada de Interés Turístico Nacional y que data de 1250. Hasta el próximo 20 de agosto Xàtiva acoge actividades culturales, deportivas y tradicionales.