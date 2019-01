The examples populate this alert with dummy content

MOVILIZACIÓN "Hemos tenido mucha paciencia" Los empleados de la textil Magosa ponen fin a una década de silencio para hacer públicas sus protestas por los impagos por parte de la empresa, en la cuarta jornada de huelga que ha secundado el 90% de la plantilla viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los empleados de la textil Magosa ponen fin a una década de silencio para hacer públicas sus protestas por los impagos por parte de la empresa, en la cuarta jornada de huelga que ha secundado el 90% de la plantilla. La deuda actual es de dos mensualidades, según han denunciado los trabajadores concentrados este jueves a las puertas de la fábrica. Miquel Fresneda, presidente del comité de empresa, explica que la situación es crítica para las familias y ya no puede ocultarse más. "Hemos tenido mucha paciencia. Durante ocho años siempre hemos tenido retrasos y retrasos, pero llevamos un par de años en que es ya insostenible. Ya no tenemos ningun interlocutor con la empresa y están obligandonos a hacer estas huelgas". Los trabajadores cuentan con el apoyo de Comisiones Obreras. El secretario general de industria en las Comarcas Centrales, José Rafael López, no descarta más nuevos paros. "Pedimos que se cumpla el calendario y exigimos que se cumpla lo establecido por las partes. Si llegamos a un acuerdo para reducir un salario, que se cumpla". Los trabajadores esperan que la empresa lleve a cabo el calendario de pago establecido para dejar las movilizaciones.