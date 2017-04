The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) HÉRCULES 1 - 1 ALCOYANO Derbi provincial en el Rico Pérez en el que ambos conjuntos tratarán de sumar los tres puntos - Sigue el partido en directo en el 1485OM o en esta página web con Juanan García y a la dirección Sheila García domingo, 23 de abril de 2017 Derbi provincial de honor y garra. Los de Toni Seligrat se enfrentan al Hércules en el Rico Pérez. m. 15 Gooolll de Ángel. HÉRCULES0-1 ALCOYANO M. 27 Gol de Javi Flores. HÉRCULES 1-1 ALCOYANO